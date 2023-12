Appuntamento finito male, figlio di papà vuole dividere il conto, la risposta della ragazza lo spiazza: «Dovrei uscire con lui»

La questione del conto quando si è invitati a un appuntamento romantico rimane motivo di dibattito: chi deve pagare? In questo caso, la ragazza non ha dubbi e quando lui suggerisce di dividere il conto ottiene una risposta che lo gela e lo fa immediatamente tornare sui suoi passi: «Sì, ci penso io, non ti preoccupare».

Il video pubblicato da Karolina, un'influencer e content creator, è stato visto più di 4 milioni e mezzo di volte e mentre questo tipo di situazioni suscitano solitamente un dibattito su chi abbia ragione, in questo caso sembra che gli utenti siano quasi tutti d'accordo con lei: vediamo perché e cosa è successo.

@karolinageits Part 3: when a man wants to go 50/50 with you on a date, do this. ♬ original sound - Karolina Geits

All'inizio del video vediamo la ragazza seduta al ristorante e la scritta: «Se un uomo vuole dividere il conto a metà durante un appuntamento, fate così».

La conversazione inizia con lui che chiede di poter avere la possibilità di uscire di nuovo con Karolina, e lei risponde, sorridendo, che lo chiamerà il giorno successivo per mettersi d'accordo.

Poi, la ragazza domanda: «Potresti dirmi qualcosa in più sul tuo lavoro? Sono interessata». Lui comincia col dire che lavora per la compagnia della sua famiglia, e lei chiede per qualche specifica: «Ah, quindi per tuo padre?». Subito, l'uomo conferma: Sì, per mio padre, sai, ha fondato lui l'azienda, io sono cresciuto nell'ambito dell'attività di famiglia e adesso va alla grande e finalmente posso lavorare per lui e per il suo progetto, qualcosa di cui vado molto fiero».

Qualche tempo dopo, alla fine della cena, lui dice che chiederà il conto e ci tiene a precisare: «Quando arriva, penso che dovremmo dividerlo». Karolina lo guarda e dichiara: «Davvero? Credevo che questo fosse un appuntamento, ma se preferisci rimanere amici, per me non c'è problema». Lui sembra un po' confuso e conferma che si tratta decisamente di un appuntamento, poi continua: «Pensavo che, se un giorno saremo moglie e marito dovrà essere un rapporto paritario».

Karolina sorride: «Mi hai detto che lavori per l'azienda di tuo padre, posso chiederti il suo numero di telefono? Forse chiederò a lui di portarmi fuori per un appuntamento». A quel punto, l'uomo ritratta immediatamente e si offre di pagare il conto per intero.

Nella maggior parte dei casi, gli utenti concordano con l'approccio di Karolina, specialmente perché lui non sembra avere problemi di soldi. C'è qualcuno, però, che si è chiesto se questa storia di dividere o meno il conto non debba essere trattata in maniera diversa e anziché generalizzare sul fatto che debba essere necessariamente l'una o l'altra parte a pagare, non sia più costruttivo capire nei singoli casi chi può permetterselo e che tipo di relazione ci si aspetta di costruire.