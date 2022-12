Messi ferma la maledizione di Drake: il cantante aveva puntato un milione sull'Argentina, ma ha perso. Ecco perché

Sicuramente una stella nella musica, ma senza lo stesso talento per le scommesse. Eppure stavolta, il cantante canadese Drake, le cui hit spesso rimbalzano nella top ten delle canzoni più ascoltati, ha puntato forte sulla vittoria dell'Argentina. Un milione di dollari sulla vittoria argentina contro la Francia nei novanta minuti di gioco nella finalissima del Qatar.

La quota era 2,75 e se Drake avesse vinto, si sarebbe messo in tasca quasi 2 milioni in più di quanto scommesso. Ma anche stavolta per il cantante una sonora sconfitta, che però ha decisamente portato fortuna ai campioni del mondo, che come sappiamo hanno vinto ai rigori, neutralizzando la maledizione di Drake e sconfiggendo la Francia.

Diciamo che Drake farebbe bene a lasciar perdere questo hobby costoso prima di dilapidare il suo patrimonio, visto che appena un mese fa, ha perso altri due milioni di dollari puntati su un combattimento di arti marziali miste all'Ultimate Fighting Championship.

La maledizione di Drake è alimentata dal fatto che spesso i calciatori che si sono fatti un selfie con il rapper prima di una partita, poi hanno perso. È successo con Sancho, Aubameyang, Aguero e nel tennis con la campionessa Serena Williams e nell'Nba ai Miami Heat. Addirittura la Roma, sul profilo Twitter ha proibito ai tifosi giallorossi di farsi fotografie con il cantante.