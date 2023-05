Arisa: «Giorgia Meloni mi piace, ha cazzimma e ci può portare in alto. Sui diritti Lgbt ha paura, serve più dialogo»

«Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me. Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signora Meloni mi piacesse. Tutti i miei amici mi avevano sconsigliato di farlo, affermando che sarei stata additata come fascista». Arisa, cantante e due volte vincitrice di Sanremo, alla fine ha deciso comunque di dire la sua sulla situazione politica in Italia e anche sui diritti della comunità Lgbtqi+, della quale è stata anche madrina del pride del 2022. L'artista, ospite de "La Confessione", il programma tv di Peter Gomez sul canale Nove, racconta la sua simpatia per la premier: «Le sue non sono posizioni aperte, però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno. Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo».

Arisa e le parole su Giorgia Meloni

Arisa sarà ospite dei pride di Roma e Milano, eppure a suo avviso c'è bisogno di un cambio di atteggiamento da parte di tutti nei confronti di Giorgia Meloni, compresa la comunità Lgbtqi+: «Io vorrei provare ad ampliare un po' la rappresentanza sui media rispetto alla comunità LGBTQI+, che non è fatta solo di macchiette o scene plateali, ma di gente normalissima.

Penso che dobbiamo smettere di spaventare, ma dimostrare che siamo gente "wow".

Arisa dice la sua su Giorgia Meloni e i diritti LGBTQ+



La gente che fa un certo percorso e che sceglie liberamente e fa una scelta così difficile, sviluppa una sensibilità maggiore, è un grande dono per la comunità. Mi piacerebbe che le persone avessero la pazienza e l'amore di farle capire certe cose, perché lei è veramente una che può portarci ad alti livelli, ha la cazzimma e noi serve una persona così».