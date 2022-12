Armando Sparadais, il tiktoker ricoverato in prognosi riservata: come sta dopo l'ulcera perforante

Apprensione nel mondo dei social per le condizioni di salute di Armando Cobucci, conosciuto su TikTok come "Sparadais". L'influencer di Capaccio Paestum è stato ricoverato in condizioni che il suo staff, attraverso i canali social, ha inizialmente definito "critiche", chiedendo ai followers di pregare per lui. All'indomani del ricovero, un aggiornamento su TikTok parla di un miglioramento, anche se i medici dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania non hanno ancora sciolto la prognosi.

Cosa è successo a Armando Sparadais

Armando Cobucci è stato colpito da un'ulcera perforante che lo ha colto di sorpresa mentre passeggiava in strada. A raccontarlo è stato un membro del suo staff, Luca Sepe, a Fanpage: «Ha perso l'equilibrio finendo a terra e battendo rovinosamente il naso, tanto da esserselo rotto». Sparadais ha lavorato per 50 anni nel mondo della moda, in particolare nella realizzazione di abiti da sposa, e dopo un periodo buio della vita ha ritrovato slancio grazie alla popolarità guadagnata sui social a colpi di battute (a volte spinte) e poesie. Tanti i messaggi di incoraggiamento e sostegno che si sussuguono su TikTok da quando è stata diffusa la notizia del suo ricovero. Gli ultimi video pubblicati da Armando lo vedono nei panni di Babbo Natale in occasione delle festività.