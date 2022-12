Asia Nuccetelli, che fine ha fatto la figlia di Antonella Mosetti? «Io lontana dalla tv perché il trash non fa per me»

La sua carriera era segnata: Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti e del miglior amico di Francesco Totti, ha cominciato a lavorare in tv fin da piccola. Poi l'esperienza al Gf Vip con la madre l'ha fatta diventare popolare e ha cominciato a diventare opinionista teevisiva. Ma nonostante la giovane età la ragazza ha ben presto compreso che quella non era la vita per lei.

Asia Nuccetelli, che fine ha fatto?

Si è allontanata dal mondo dello spettacolo e dai socila network (dove tra l'altro è stata sempre molto criticata) per dedicarsi totalmente alla sua vera passione: l'equitazione.

Ma i fan per tutto questo tempo si sono chiesti che fine avesse fatto la figlia di Alex Nuccetelli, così lei ha deciso finalmente di rispondere ai follower dal suo profilo Instagram.

«Perché non lavori in tv?» Così Asia ha voluto metterci la faccia e rispondere ai fan: «Primo punto: la notorietà oggi c’è e domani non si sa. Io ho delle responsabilità tutti i giorni quindi era abbastanza rischioso buttarmi in quel mondo», la sua scelta dipesa dalla passione per i cavalli: «Ero sempre in giro e per montare era un casino».

Cosa ha detto

Ma poi ha aggiunto altre motivazioni per lei fodamentali: «Non mi va di farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e avrei avuto gli occhi addosso o mi sarei dovuta riprendere tutti i giorni con il telefonino. Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fotografare ovunque vada. Poi le dinamiche trash non fanno per me e l’ho capito provandole. Mi avviliscono. Attenzione: mi piace da morire vederle ma non quando il soggetto sono io. Infine preferisco costruirmi una stabilità. Il resto, volendo, deve essere un “in più». Ora Asia Nuccetelli è una donna matura e ha altre priorità: «Sono in una fase di transizione, sto facendo diversi colloqui di lavoro».