Barbara D'Urso, annuncio social: «Sto per compiere un atto di coraggio»

Barbara D'Urso è molto attiva sui propri profili social, specialmente su Instagram dove, ogni giorno, racconta ai suoi numerosi follower le sue avventure. La conduttrice napoletana, che non sarà più uno dei volti di Mediaset, si è consolata dalla delusione lavorativa, trascorrendo molto insieme alla famiglia e ai suoi amici più stretti. Le sue vacanze estive sono state davvero ricche e non sono ancora terminate. Proprio nelle sue ultime storie Instagram, Barbara ha spiegato che sta per affrontare una delle sue paure più grandi.

Barbara D'Urso ha registrato alcune storie sul proprio profilo Instagram. Occhiali a specchio e camicia bianca, la conduttrice spiega: «Sto per fare un atto di coraggio e per me è una cosa molto importante: sto per andare all'aeroporto e voi sapete il terrore che ho dell'aereo ma c'è sempre tempo per superare i propri limiti. Dove andrò secondo voi? Verso una nuova lunga avventura che forse vi svelerò, adesso non posso perché ho un po' di paura ma la paura ferma il mondo e io non mi voglio fermare. Ciao a tutti col cuore».

Barbara non ha svelato il motivo della sua partenza ma molti fan pensano e sperano che sia un nuovo progetto di lavoro.

Barbara D'Urso è molto amata sui social e i telespettatori che le sono molto affezionati le continuano a scrivere che mancherà molto nel pomeriggio di Canale 5 e che, qualsiasi cosa farà, la seguiranno sempre.