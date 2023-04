Beatrice Valli si prende una pausa: «È un momento delicato». L'annuncio sui social, cos'è accaduto

Beatrice Valli si sta avvicinando sempre di più al parto. L'influencer tra pochi giorni dovrebbe conoscere (finalmente) la sua bambina e sta tenendo aggiornati i suoi follower tramite le storie su Instagram. Beatrice ha, però, anche raccontato che questa, ovvero la sua quarta gravidanza, è stata anche la più complessa perché ha spesso sofferto di vertigini e giramenti di testa. Proprio per questo motivo, ha deciso che si assenterà un po' dai social.

Nella sua ultima storia Instagram, Beatrice Valli appare visibilmente provata, stanca e si trova sul divano di casa. Ai suoi follower, che non vedevano sue storie da alcune ore, scrive un semplice messaggio che recita: «No, non ho partorito. Sto attraversando un momento un po' altalenante che mi porterà ad essere un po' assente dai social», l'influencer ha, poi, aggiunto un cuoricino rosso.

Effettivamente, alcuni giorni fa, Beatrice aveva raccontato di essere davvero stanca e di aspettare con ansia il momento del parto per vedere la sua bambina, ma anche per potersi sottoporre ad alcuni esami per individuare la causa delle vertigini.

Beatrice Valli ha già affrontato tre gravidanze prima di questa che si è rivelata la più impegnativa. Per tutti i nove mesi di gestazione, infatti, l'influencer ha dovuto far fronte a un certo malessere che le ha anche impedito il troppo movimento. Molte delle sue follower le hanno confidato di conoscere il fastidio che le vertigini provocano, un malessere che, una volta partorito, dovrebbe passare.