Belen e Cecilia Rodriguez ospiti al Riviera Film Festival: «Partecipare a Celebrity Hunted ci ha avvicinato»

A Sestri Levante oggi sono sbarcate le sorelle Rodríguez. Ospiti del Riviera International Film Festival, fino a domenica 12 maggio nella cittadina ligure, Cecilia e Belén sono tra le protagoniste della quarta stagione di “Celebrity Hunted”, il reality show Amazon Original presentato all’ex Convento dell’Annunziata che vede otto concorrenti famosi, da soli o in coppia, darsi alla fuga per quattordici giorni in giro per l’Italia braccati da una squadra di cacciatori. Completano il cast Raul Bova insieme alla moglie Rocío Muños Morales, i rapper Ernia e Gué e gli attori Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Presente anche Nicole Morganti, responsabile dei contenuti originali italiani di Amazon Studios, che le ha definite donne forti e ironiche, personalità di cui il format aveva bisogno: «La dinamica tra sorelle è estremamente divertente», ha dichiarato, e guardandole insieme la sintonia è evidente. «Questa bellissima esperienza ci ha permesso di stare insieme per dieci giorni e non accadeva da tanto tempo», ha confessato Cecilia, mentre Belén non ha nascosto di essere già un’esperta di fughe: «Quand’ero piccola mio padre costruì una casa sull’albero.

Tutti erano convinti che io fossi lì dentro, mentre invece andavo a ballare. Poi mi ha beccato e non ci sono più andata per cinque anni».

Le prime tre puntate di “Celebrity Hunted” sono già disponibili sulla piattaforma, ma per scoprire se le sorelle Rodríguez sono le vincitrici bisogna aspettare il 13 maggio quando verranno rilasciate le ultime tre puntate.

Il film inedito di Antonioni si farà

Nel pomeriggio invece spazio al racconto di una favola a lieto fine. In un incontro tenutosi al Duferco Lounge, uno degli spazi messo a disposizione dal festival, Enrica Fico Antonioni ha aggiornato il pubblico su “Tecnicamente dolce”, l’inedita sceneggiatura che il marito Michelangelo Antonioni scrisse nel 1965. Tenuta in un cassetto per cinquant’anni, oggi abbiamo la certezza che il film sarà girato a partire dall’anno prossimo, parola del regista italo-brasiliano André Ristum e del produttore brasiliano Fabiano Gullane, intervenuti in collegamento. Il film sarà una produzione italo-brasiliana.

Il titolo deriva dalla definizione che Oppenheimer diede alla bomba atomica, ma non è direttamente collegato al film. Ambientato tra Sardegna e Amazzonia, racconta la storia di un giornalista che dopo una crisi esistenziale decide di partire per l’America. Lì incontrerà una coppia di giovani e con loro intraprenderà un viaggio nel cuore della giungla. Tema centrale è la tutela dell’ambiente che – secondo Ristum – rende il film attuale e per nulla invecchiato.

«Altri registi si erano proposti, ma ho scelto André perché lui conosce il film da sempre. Suo padre Jirjes era stato assistente di Michelangelo in ‘I misteri di Oberwald’», ha dichiarato Enrica Fico. Il grande regista italiano donò la sceneggiatura a Jirjes, ma la morte prematura non gli permise di girarlo.

Il 31 maggio aprirà a Ferrara, città natale del regista, lo Spazio Antonioni che custodirà i materiali riguardanti l’intero cinema dell’autore di “Blow-up” e “Deserto Rosso”. Commossa, Fico ha concluso l’incontro ricordando l’amore della sua vita: «Lavoro tutti i giorni per portare avanti l’eredità di Michelangelo. Era un’anima bella, mi manca».