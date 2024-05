Belen Rodriguez ci dà un taglio: addio ai capelli lunghi, il nuovo look sorprende tutti

Belén Rodriguez rinnova il look dal parrucchiere: niente colore, ma un bel taglio scalato. La showgirl argentina ha deciso di accorciare i capelli e condivide il risultato su Instagram: cosa ne penserà il pubblico?

Belén Rodriguez con un nuovo look

Nelle ultime settimane Belén è impegnata a sponsorizzare i suoi nuovissimi prodotti di make-up firmati Rebeya (questo il nome che lei ha voluto dare al suo brand) e, per questo, non ha condiviso molto sulle sue storie Instagram oltre a rossetti e mascara. Questo pomeriggio, invece, la vediamo abbracciata al figlio Santiago e poi dal parrucchiere: la conduttrice ha deciso di dare un taglio netto ai capelli affidandosi a uno dei saloni di Aldo Coppola di Milano.

Nel video allo specchio che ha condiviso si vedono due hairstylist dare gli ultimi ritocchi all'acconciatura e lei al centro con addosso una mantellina bianca.

Prima del taglio, i capelli le arrivavano fin sotto al décolleté. La Rodriguez non ha rinunciato alla lunghezza, ma li ha fatti accorciare sopra al seno e, sul davanti, qualche ciocca le sfiora il mento.

Bélen cambio di capelli e nuovo amore: cosa succede

Avrà deciso di cambiare taglio in vista dell'estate o per prepararsi a un nuovo amore e a una nuova carriera? Come già detto, la showgirl è concentrata sul lancio di Rebeya, ma sembra che ci siano molte altre novità all'orizzonte: secondo varie indiscrezioni la Rodriguez sta intraprendendo una relazione con Angelo Edoardo Galvano e, il 9 aprile, ha pubblicato un video mentre canta in uno studio di registrazione. Si può immaginare, allora, che Belén stia cercando di riaffermare la sua identità tra tutti i vari progetti in cui è coinvolta e l'acconciatura di oggi la gioverà in questo.