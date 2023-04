Bianca Atzei, Stefano Corti e la scommessa: «Se lo fai ti compro quello che vuoi». Ecco com'è andata

Bianca Atzei e Stefano Corti, spesso, si divertono a postare sui propri profili Instagram storie in cui giocano tra di loro e si divertono a scherzare l'uno con l'altra. Così è successo anche nell'ultimo video che ha pubblicato la Iena in cui promette alla compagna di regalarle ciò che desidera a patto che lei accetti la scommessa che le è stata offerta. Bianca e Stefano postano sui social moltissime foto e video anche del loro bambino Noa Alexander.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono in un ristorante e tra una portata e l'altra notano che il ragazzo seduto al tavolo dietro di loro assomiglia molto a un membro del trio "Il Volo", in particolare al cantante Piero Barone. La Iena, quindi, propone alla compagna: «Allora, se vai dal ragazzo dietro e gli dici: "Piero Barone possiamo fare una foto insieme?", giuro che ti compro quello che vuoi, anche l'anello che costa tantissimo». Bianca, che non accetta la scommessa, ride divertita verso il compagno che, spesso e volentieri, le fa molti scherzi.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono da poco diventati genitori del piccolo Noa Alexander che è sempre presente nelle loro storie Instagram. Nell'ultima foto pubblicata, la cantante ha dedicato dolci parole al suo bambino: «Ridi sempre così che impazzisco di gioia».