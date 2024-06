Brad Pitt, perché 4 figli (su 6) hanno rinunciato al cognome del padre? «Beveva troppo e ci picchiava», i racconti choc

L’ultima è stata Shiloh Nouvelle, 18 anni compiuti il 27 maggio, che proprio in occasione del suo compleanno si è fatta un regalo: depositando in tribunale le carte per cancellare il cognome del padre e mantenere solo quello della madre Angelina Jolie.

Shiloh è la quarta, tra i figli di Brad Pitt e Angelina Jolie, ad aver rinnegato il cognome del padre: la sorella Vivienne, 15 anni, ha scelto di presentarsi solo col cognome materno sui materiali del musical di Broadway cui ha lavorato come assistente con la madre produttrice. Una decisione probabilmente non ufficiale, dato che la ragazza non ha ancora compiuto 18 anni, ma che fa sottolinea la distanza dell'attore dai figli, naturali e adottati, avuti insieme all'ex moglie. Brad Pitt, 60 anni ha sei figli, tre naturali e tre adottivi.

«Beve ed è violento»

Prima di Shiloh e Vivienne era toccato a Zahara e Maddox, i più agguerriti tra i ragazzi del clan Jolie-Pitt: il secondo in più di un'occasione ha reso noto pubblicamente il suo astio nei confronti del padre raccontando davanti al giudice, come riferirono i tabloid americani: «Per anni tutti hanno pensato che la nostra famiglia fosse la più bella del mondo, ma la verità è che mio padre Brad Pitt in casa era violento, beveva troppo,mi offendeva e mi picchiava.

Non voglio più vederlo né sentirlo. E non voglio più nemmeno il suo cognome». Neppure il fratello Pax ci era andato leggero quando nel 2020, per la Festa del Papà, scrisse sui social: «Sei uno str...o di prima classe, una persona terribile e spregevole e hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Buona festa, fottuto essere umano orribile». Dalla saga del rancore filiale al momento resta fuori il solo Knox, gemello di Vivienne, che non si è pronunciato nè pro né contro papà, uno su sei.

La lite in aereo e le botte

Vittima di una dipendenza da alcol che lo ha trasformato in una persona irascibile e violenta - così almeno lo dipingeva Angelina, supportata evidentemente dai suoi figli - Brad Pitt è stato allontanato dalla famiglia dopo un episodio particolarmente spiacevole, avvenuto su un aereo di ritorno dalla Francia, proprio davanti a Maddox: sarebbe stato il ragazzo a prendere le difese della madre in quell'occasione. Secondo gli avvocati dell’attrice, che lo ha accusato di maltrattamenti ripetuti, lui l’avrebbe afferrata per la testa e avrebbe colpito Maddox con un fortissimo schiaffo.Cinque giorni dopo Angelina chiese il divorzio e l’affidamento dei figli.Un periodo, quello, che ha lasciato ferite profonde e forse irrimediabili.

Il matrimonio e la separazione

Brad Pitt e Angelina Jolie si sono separati nel 2016 per «differenze inconciliabili». Si incontrarono sul set di Mr & Mrs Smith nel 2004 e fu un colpo di fulmine. Ne seguirono dieci anni di amore da favola e da copertina e le nozze nel 2014: le terze per lei, le seconde per lui che per Angelina mollò Jennifer Aniston. Due anni di rose e fiori (almeno così pareva) e poi la crisi irreparabile. Dopo otto anni di sanguinosa battaglia legale e dopo essere andato in riabilitazione, Brad Pitt — che fa coppia fissa con la designer di gioielli Ines de Ramon e ha appena girato Wolfs con l’amico George Clooney — ha mollato la presa. E ha concesso la custodia dei ragazzi.