Brian May nominato "Sir" da Re Carlo. Il chitarrista dei Queen tra le 1.107 onorificenze di fine anno

Brian May, il chitarrista dei Queen, è una delle 1.107 personalità che hanno ricevuto il titolo di 'sir' durante la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti reali per il nuovo anno, la prima organizzata da re Carlo III. Tra i premiati ci sono anche 548 donne. May, conosciuto per i suoi lunghi capelli bianchi e ricci, aveva già ricevuto il titolo di cavaliere dalla regina Elisabetta II nel 2005 per i suoi "servizi alla musica e opere di beneficenza". Nel 2002, aveva suonato l'inno nazionale 'God Save the Queen' sul tetto di Buckingham Palace per i 50 anni di regno della regina, e nel giugno 2022 aveva suonato nuovamente per lei in occasione del suo 70° anniversario di regno.

"As it began" , la biografia ufficiale dei Queen

Brian May, il nuovo riconoscimento

Adesso, il nuovo riconoscimento, con il titolo di 'knight bachelor', rappresenta per May un impegno a "lottare per la giustizia e per le persone che non hanno voce", come ha dichiarato all'agenzia PA. Altre personalità premiate includono la stilista inglese Mary Quant, inventrice della minigonna e oggi 92enne, che è stata nominata 'Honorary Companion'; l'artista Grayson Perry, vincitore del prestigioso premio Turner nel 2003; la giornalista britannica Catherine Belton, premiata per i suoi servizi resi al giornalismo; l'attore Stephen Graham; e l'atleta Denise Lewis, campionessa olimpica di eptathlon nel 2000, che è stata elevata al rango di 'dama'. Queste onorificenze reali vengono assegnate due volte l'anno, per il Capodanno e per il compleanno ufficiale del re, che viene celebrato sempre a giugno, indipendentemente dalla data di nascita effettiva del monarca (14 novembre 1948 per Carlo III).