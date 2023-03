Bruce Willis, la moglie frena il gossip: «Demi Moore a casa nostra per curarlo? Mai sentita una cosa più stupida»

E alla fine irrompe il gossip nella malattia di Bruce Willis: Emma Heming è dovuto intervenire per fermare una voce secondo cui Demi Moore si era trasferita in casa della coppia dopo la sua diagnosi di demenza. «Stronchiamo questo gossip sul nascere. Questo è così stupido. Per favore, smettila», ha scritto Heming, 44 anni, nella sua storia su Instagram. Il titolo diceva: "Demi Moore si è trasferita con l'ex Bruce Willis e sua moglie per aiutarlo a prendersi cura di lui". All'attore di "Die Hard" è stata diagnosticata la demenza frontotemporale (FTD), un disturbo che può influenzare il comportamento, la personalità, il linguaggio e il movimento. La diagnosi è arrivata mesi dopo che la famiglia aveva rivelato che l'attore doffriva di afasia.

IL VIDEO

Heming ha scritto che qualcuno stava usando la diagnosi di Willis per ottenere i suoi "cinque minuti" di fama. «Devo difendere mio marito. E trasformerò il mio dolore, la rabbia e la tristezza e farò qualcosa di buono attorno a qualcosa che mi fa sentire meno buona. Quindi, tieni d'occhio questo accounto perché non sono venuta qui per giocare», ha aggiunto.

Bruce Willis, la moglie Emma Heming attacca i paparazzi: «Non dategli la caccia e non gridate per chiamarlo»

In un post separato, ha anche chiesto ai fotografi di lasciare in pace suo marito quando esce. «Appare chiaro che c'è ancora molta educazione che deve essere portata avanti, quindi questa è rivolta ai fotografi e ai videomaker che stanno cercando di ottenere quelle esclusive di mio marito in giro - So che questo è il tuo lavoro, ma per favore non urlare a mio marito, chiedendogli come sta».

Bruce Willis' wife Emma denies reports Demi Moore has moved in with couple after actor's dementia diagnosis https://t.co/uYxIfEudrl — Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) March 9, 2023

LA DIAGNOSI

La famiglia ha rilasciato una dichiarazione congiunta annunciando la sua diagnosi il 16 febbraio: «La nostra famiglia esprime la nostra più profonda gratitudine per l'incredibile effusione di amore, sostegno e storie meravigliose che abbiamo ricevuto da quando abbiamo condiviso la diagnosi originale di Bruce. Ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD). Sfortunatamente, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara». La dichiarazione di Willis è stata firmata da tutta la sua famiglia, compresa la moglie Emma, ​​l'ex moglie Moore e le figlie Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn. Moore e Willis hanno divorziato nel 2000 e l'attore ha sposato Heming nel 2007. Moore e Willis hanno avuto tre figlie dal loro matrimonio: Rumer, 34, Scout, 31 e Tallulah, 28, ed Emma e Bruce hanno due figlie: Mabel, 10 ed Evelyn 8.