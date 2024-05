«Quando ti danno una stella e tu stampi la recensione sulla maglietta»: la reazione della cameriera al commento crudele è epica

Daniella Claeys lavora in un ristorante di Londra e proprio per questo motivo è diventata famosa su TikTok. Non per il fatto di essere una delle cameriere dello staff ma per come ha saputo reagire a una critica molto negativa. La 24enne ha rivelato al Wales Online di esserci rimasta molto male per ciò che aveva scritto un cliente e di avere chiesto a tutti i suoi conoscenti se li aveva mai messi in imbarazzo mentre erano seduti a tavola. Gli amici hanno negato tutto e si sono fatti una risata davanti alla recensione. Daniella ha deciso di scherzarci su e recarsi a lavoro con una t-shirt del tutto speciale. Il video pubblicato dalla cameriera sul proprio canale TikTok ha totalizzato 2.9 milioni di visualizzazioni.

La risposta ironica di Daniella

Il cliente che ha criticato Daniella Claeys ha scritto sul sito del ristorante: «Non torneremo mai più! In questo ristorante il personale ci ha fatto sentire molto a disagio.

Una cameriera di nome Daniella ha suggerito al direttore di farci sedere fuori al freddo perché la nostra bambina piangeva per il mal di testa. Non si è minimamente preoccupata di guardarci male e trattarci come se fossimo spazzatura facendoci accomodare fuori. Ovviamente abbiamo lasciato subito il locale. L'atmosfera non è molto adatta alle famiglie, non recatevi lì con i vostri figli».

Al Wales Online, Daniella ha spiegato: «Io avevo chiesto ai clienti di accomodarsi fuori perché la loro bambina continuava a urlare e alcune persone di altri tavoli mi hanno chiamata chiedendomi di risolvere la situazione. Mi dispiace che mi abbiano descritta così».

Le parole di Daniella

Daniella Claeys, su TikTok, ha spiegato: «All'epoca ero sconvolta dalla recensione. Mettere a disagio qualcuno è l'ultima cosa che desidero. Tutti i miei amici pensavano che la recensione sul mio conto fosse così finta da essere divertente e, quindi, ho deciso di copiarla su una maglietta. So che non avrei dovuto reagire in questo modo, ma la critica stampata su una t-shirt fa ancora più ridere».