Camilla reggente, con Kate, William e Re Carlo fuori gioco ora il regno è nelle sue mani

La Royal Family inglese è nel caos e pare che l’unica a beneficiare di questo momento di crisi sarà la regina Camilla, colei che fino a poco tempo fa era la donna più odiata del paese e ora è l’unica a tenere in vita il legame tra i reali e il popolo presenziando ufficialmente agli eventi in programma.

Kate Middleton e l'intervento all'addome, la preoccupazione di Re Carlo: «Non vuole che ci siano pressioni»

Kate, William e Re Carlo fuori gioco

Infatti, dopo l’intervento all’addome subìto dalla principessa Kate che la costringerà ad una lunga degenza sia dentro che fuori la London Clinic fino a Pasqua e William sempre al suo fianco, anche re Carlo III sarà fuori dai giochi per un po’.

Il sovrano sarà ricoverato la settimana prossima per un’operazione alla prostata.

Niente di grave, secondo il comunicato stampa ufficiale rilasciato da Buckingham Palace, ma potrebbe rimanere lontano dagli impegni pubblici per diverse settimane secondo quanto scritto ieri dal Telegraph. Una notizia che smentisce il comunicato stampa reale di mercoledì che parlava di qualche giorno.

Il nuovo ruolo di Camilla

La centralità di Camilla in questo inedito momento storico (mai successa prima d’ora l’assenza in contemporanea di tre alti membri della famiglia reale) accade perché il principe Andrea e il nipote Harry non sono più consiglieri di Stato, la carica che consente a un membro della famiglia di fare le veci del monarca quando quest’ultimo non è in grado di assolvere al suo ruolo per motivi di salute o di viaggi all’estero. Prima della morte di Elisabetta II i prescelti erano Camilla, William, Harry, il principe Andrea e sua figlia Beatrice, ma dopo la morte della regina e gli scandali che hanno travolto la vita di Andrea, re Carlo ha rimescolato le carte e modificato il Regency Act del 1937, che designa appunto i reggenti in caso di incapacità del sovrano, includendo la sorella Anna e il fratello Edoardo in sostituzione di Andrea e di Harry.

Tuttavia questa è la prospettiva peggiore a cui la famiglia reale può ricorrere, perché re Carlo non sembra intenzionato a sparire durante la degenza secondo Buckingham Palace. Il sovrano d’Inghilterra quindi lavorerà in smartworking, confermando le parole del suo staff che lo definisce uno stakanovista.