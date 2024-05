Cancro terminale a 26 anni, Maddy Baloy racconta la sua storia su TikTok poi muore. «Era così speciale»

Maddy Baloy, che ha documentato la sua battaglia contro un cancro terminale a milioni di persone, è morta mercoledì 1° maggio: aveva 26 anni. L'ispiratrice e creatrice di video, che lavorava come maestra d'asilo in Florida, se ne è andata «circondata dall'amore» della sua famiglia dopo essersi battuta contro un cancro al colon, ha confermato il suo fidanzato Louis Risher. «Madison è morta pacificamente la scorsa notte», ha detto Risher a People in una dichiarazione ufficiale.

«Lei è così speciale, io ho compiuto 27 anni ieri, a dire il vero. TikTok ha raccontato i dolori, il percorso e la speranza, ha iniziato a soffrire di vari sintomi allo stomaco nel 2022, prima che alla fine gli fosse diagnosticato un cancro al colon al quarto stadio.

TikTok star Maddy Baloy, whose cancer journey touched millions, dead at 26: ‘A true inspiration’ https://t.co/PXSw3xnxPA pic.twitter.com/PhVaNlM04k — New York Post (@nypost) May 4, 2024

Inizialmente a Baloy furono dati «5 anni di vita», ma non si lasciò abbattere dalla terribile notizia. Così ha creato un account TikTok dove ha iniziato a documentare il suo viaggio con la malattia. Prima che se ne rendesse conto, milioni di persone si sintonizzarono per guardare i suoi video. In uno dei suoi video più popolari sull'account, Baloy ha rivelato 19 dei 20 principali elementi della sua lista dei desideri che voleva realizzare. Grazie al potere dei social media, Baloy ha realizzato il suo desiderio quando Gordon Ramsay l'ha portata in aereo a Miami, in Florida, per cenare in uno dei suoi ristoranti Hell's Kitchen.