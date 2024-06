«Ho beccato un mio dipendente a fare un secondo lavoro durante il suo turno in smart e l'ho licenziato: ecco come l'ho scoperto»

Tra gli under 40 è sempre più diffusa la tendenza a lavorare tanto per un periodo di tempo limitato in modo da potersi permettere di andare in pensione prima. Naturalmente, affinché questo metodo (chiamato FIRE, Financial Independence, Retire Early) funzioni bisogna trovare una professione che assicuri uno stipendio molto alto, in modo da poterne utilizzare una parte (il più piccola possibile) per vivere, e investire il resto. La diffusione dello smartworking, però, in particolare dopo l'emergenza Covid, ha spinto qualcuno ad accettare più di un lavoro allo stesso tempo e portarli avanti in contemporanea... il tutto in gran segreto.

La necessità di nascondere la situazione al capo deriva dal fatto che, a meno di non essere estremamente capaci e versati nel multitasking, è difficile gestire i compiti che derivano da due diverse posizioni. Lo dimostra la storia di Patrick Synge, Ceo e co-fondatore di Metrickal, che ha scoperto del doppio gioco del suo dipendente a causa di un calo della sua performance. Il giorno dopo, è arrivato il licenziamento.

Il doppio lavoro e il licenziamento

Il dipendente era stato assunto nel 2022 e «inizialmente era molto bravo nel suo lavoro», dichiara Patrick Synge a BusinessInsider.

Presto, però, qualcosa è cambiato e sono cominciate ad arrivare le lamentele di diversi clienti, che si sono fatte sempre più regolari. Lo step successivo è stato quello di rifiutare dei turni che in passato non aveva problemi a coprire, e «ho iniziato ad avere dei sospetti». Senza alcuna prova concreta, il Ceo di Metrickal ha deciso di dare il beneficio del dubbio al suo impiegato e discutere della sua performance in privato: «I problemi sono continuati e gli ho detto che se la situazione non fosse cambiata, avrei dovuto licenziarlo».

Il miglioramento c'è stato, ma non tanto da alleggerire il peso che gravava, a causa sua, sulle spalle dell'intero team. La prova conclusiva del fatto che il dipendente avesse accettato un altro lavoro a tempo pieno e lo stesse portando avanti in segreto è arrivato grazie all'installazione di un nuovo software chiamato DeskTime, tramite il quale si può tenere traccia del tempo speso nelle varie attività (siti e applicazioni) durante la giornata, per poi fornire una percentuale di produttività. Grazie a DeskTime, infatti, Patrick ha notato la ricorrenza del nome di un'altra azienda tra i dati del dipendente, ha scoperto che stava usando programmi che non riguardavano il suo lavoro durante il suo turno e ho stimato che stava passando quasi la metà del turno a lavorare per la seconda compagnia.

«Credo stesse lavorando full-time dall'altra parte perché poco dopo il licenziamento ha aggiornato il suo profilo LinkedIn scrivendo che era full-time in quella azienda. So che alcuni mi giudicheranno - dice Patrick - ma non supporto questa tendenza, credo non sia etica e totalmente sbagliata. Prima di tutto, non penso sia giusto nei confronti del resto del team, che si trova a dover sopperire alle mancanze di qualcun altro. Secondo, non penso sia possibile essere produttivi quando si portano avanti due compiti allo stesso tempo, anche con il supporto dell'IA. L'attenzione sarà divisa, e ne soffre la qualità del lavoro».