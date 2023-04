L'augurio di buona Pasquetta di Carlo Verdone: «Nessuna medicina è più potente di questa»

Giorni di relax e serenità per Carlo Verdone, che su Instagram posta un'immagine di quotidianità a contatto con il silenzio e la natura. L'attore e regista romano, infatti, spesso ama passare momenti di pausa dal lavoro e dal set, andando nella sua casa di campagna a Cantalupo in Sabina, nel Lazio, non distante dalla sua città natale, Roma.

E proprio in questi tre giorni per le feste di Pasqua, l'attore è andato nella sua casa immersa nel verde e nel giorno di Pasquetta, scrive un post per tutti i suoi fans ed ammiratori.

Il post

«Lasciare per tre giorni i problemi che nascono in città, avere davanti orizzonti diversi dal traffico, avere le orecchie libere dai motori e dai clacson e sentire solo il vento che scende dagli Appennini: questa è una piccola breve cura per il nostro umore altalenante. Tutto è avvolto in un clima leggero e sereno. Nessuna medicina è più potente di questa. Vi abbraccio forte e vi auguro una buona Pasquetta».

Questo l'augurio di Carlo Verdone, in attesa di vederlo nella seconda stagione di Vita da Carlo, in cui ci sarà anche suo cognato Christian De Sica.