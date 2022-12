Carta da parati della mamma usata per i pacchi-regalo di Natale: l'errore del figlio diventa virale

Non è stato il Natale di sempre per milioni di famiglie in tutto il mondo. Complice la pandemia degli ultimi due anni e il caro-bollette, c'è chi ha cercato in tutti i modi di risparmiare il più possibile su regali e feste. Ma a volte le cose non vanno esattamente come desideri: è il caso di una famiglia irlandese dove un ragazzo ha usato per errore una carta da parati da circa 70 euro per incartare i regali di Natale. La storia è diventata virale su Twitter dove il fratello dell'autore dell'incredibile errore ha raccontato la costosa "gaffe": il tweet ha superato i 21 milioni di visualizzazioni.

«Mio fratello ha usato, come carta da regalo, la carta da parati da 70 euro che la mamma aveva comprato per sistemare le stanze - ha scritto Daniel, di Dublino, tra le risate degli utenti -. Non ce la faccio, primo litigio natalizio in corso». Le foto di accompagnamento mostrano cinque regali che il fratello dell'irlandese aveva confezionato con la costosa carta da parati floreale blu, di cui avrebbe usato un intero rotolo.

My brother used, as wrapping paper, the €70 wallpaper that Mum had bought to redecorate rooms. Cannot cope ahahah



First Christmas argument underway. pic.twitter.com/Asp55WBken — Daniel (@Danielobo148) December 24, 2022

La risposta (che non si aspettava)

Il pasticcio natalizio ha conquistato Twitter: «Pensieri e preghiere per la tua mamma, al patibolo tuo fratello», hanno commentato gli utenti. Uno tra i più scettici ha chiesto: «La carta da parati è diversissima dalla carta da regalo, come ha fatto a confonderli?». Ma la risposta più cliccata è stata quella di Alan Kemp, che ha detto di lavorare Graham & Brown, l'azienda che produce la carta da parati: «Sono sicuro di poterti far avere un rotolo sostitutivo gratuito. Quindi non c'è bisogno di discutere! Scrivimi e ti faremo avere un rotolo nel nuovo anno». Il capodanno della famiglia, forse, sarà più sereno.