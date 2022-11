Il castello delle cerimonie, Gaetano Nino Davide via dalla Sonrisa?

«Pronto a farmi strada nell'ambiente del wedding», queste le parole di Gaetano Nino Davide, caposala de «La Sonrisa», meglio conosciuto come «Il Castello delle Cerimonie». Il Grand Hotel la Sonrisa si trova a Sant'Antonio Abate (NA), e, grazie al programma televisivo di Real Time «Il Boss delle Cerimonie», è ormai rinomato in tutta Italia. Al servizio del Castello, durante le riprese, c'è Gaetano, caposala diventato famoso attraverso la popolare trasmissione. Quest'ultimo si è allontanato dal Castello negli ultimi mesi per volare verso la Svizzera, dopo la crisi messa in atto dall'arrivo del Covid.

Di ritorno dalla Svizzera, il caposala sceglie di incrociare nuovamente la sua carriera alla Sonrisa, ma non si negherà la possibilità di aprirsi nuove strade nel mondo del wedding. «Oggi desidero donare la mia esperienza dopo 27 anni di carriera al Castello, voglio realizzare i desideri delle persone», così conclude la sua intervista Gaetano Nino Davide.