Cecchi Paone lasciato a piedi dal tassista: «A lei non la prendo, parla male dei taxi. Vada a piedi!»

Alessandro Cecchi Paone torna protagonista della cronaca di Roma. Nella giornata di mercoledì 5 giugno, un tassista ha rifiutato di far salire a bordo il noto giornalista e divulgatore scientifico, giustificando il rifiuto con le posizioni critiche espresse dall'uomo verso la categoria dei taxi. L'episodio è accaduto nella zona di Campo de' Fiori ed è stato ripreso da una telecamere installata all'interno dello stesso taxi. Poi l'autista ha caricato il video sui social, che è diventato virale in poche ore.

Cos'è successo

Le immagini mostrano il giornalista fermare il taxi, con l'auto che rallenta per far salire a bordo il cliente ma, una volta riconosciuto Cecchi Paone, il tassista esclama: «A lei mi dispiace non la voglio prendere perché parla male dei taxi.

Vada a piedi!». Ma il giornalista ha avuto subito la risposta pronta e al guidatore ha detto: «Uber vi massacrerà».

La denuncia

«Un video che mostra anche i codici con i riferimenti della vettura responsabile del grave episodio, e che ora sarà oggetto di un formale esposto da parte del Codacons», tuona l'associazione dei consumatori. Venerdì 7 giugno verrà depositata una denuncia alla Polizia Locale di Roma Capitale, alla Procura della Repubblica e al Campidoglio, ai quali si chiederà «di individuare il tassista autore del grave gesto e procedere per il reato di interruzione di pubblico servizio, elevando le sanzioni previste dalla normativa vigente e valutando gli ulteriori provvedimenti disciplinari da intraprendere, compresa la sospensione della licenza».