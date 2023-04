Cecilia Rodriguez: «I cani... gli schiaffi e le urla... che brutto». Cosa è successo

Episodio spiacevole per Cecilia Rodriguez. «Stavo facendo un video ai miei cani ed è arrivata questa cagnolina che si è avvicinata»: inizia così il racconto della sorella di Belen che su Instagram spiega ai follower cosa le è appena capitato. «Il padrone di questa cucciolina urlava... ma... che brutto - continua -. Anche se capisco che determinate persone abbiano avuto un'educazione troppo rigida, troppo severa, perché urlare per la strada con quel tono lì...?», continua palesemente scioccata.

Cecilia Rodriguez era in un parco con i suoi due cani quando si è imbattuta in un altro signore col suo cane. Et voilà.«Ha preso davanti a me la cagnolina e gli ha dato degli schiaffetti sul sedere.. ho ancora il cuore che.. vabbè, se avete cani mi raccomando trattateli con amore», prosegue Cecilia e, ancora sconvolta conclude: «Io sono senza parole».