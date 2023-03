Cena di pesce al ristorante, famiglia in fuga senza pagare il conto: il trucco utilizzato. «Ora chiedo i documenti»

Un conto da oltre 200 euro, che il proprietario del ristorante non vedrà mai. Perché la famiglia, dopo aver consumato astice, gamberoni e ostriche, è scappata senza pagare. È successo il 12 febbraio al ristorante pizzeria Capri di Busto Arsizio, in provincia di Varese: il padre ha fatto finta di uscire per andare a fumare una sigaretta, la madre di accompagnare la figlia in bagno. Di loro, poi, nessuna traccia. Sono scappati senza saldare quanto mangiato. La storia è stata raccontata a Fanpage da Luigi Savino, il titolare del ristorante: «Hanno preso tutto quello che volevano e poi sono andati via. Non sono più rientrati e noi ci siamo ritrovati con il conto non pagato».

Un gesto che ha lasciato sorpresi e delusi il proprietario e i dipendenti del locale. Ma Savino ha già trovato la soluzione: da quel giorno, a chi si alza chiede di lasciare un documento. «Ho deciso di non denunciare - ha spiegato -. Ho perso già tanti soldi così, non ne vale la pena, stavolta l'hanno fatta franca. Adesso, però, a chi si alza per andare a fumare gli chiedo il documento».

La famiglia composta da padre, madre e figlia piccola, si è seduta al tavolo cominciando a ordinare diversi piatti di pesce. Non badando a spese, come però spesso accade a diversi clienti. Tutto sembrava procedere come di consueto, tranne poi il finale a sorpresa: prima di ordinare il caffè, il padre è uscito dal ristorante per fumare una sigaretta. Poco dopo, madre e figlia si sono alzate per andare in bagno lasciando il tavolo incustodito. Sulle sedie alcuni vestiti di nessun valore, che altro non erano che una trappola per far credere che sarebbero tornati. Quel conto di 200 euro non è mai stato saldato.