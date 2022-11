Chanel Totti come mamma Ilary: anche lei ama i gatti. E posta la foto del suo Alfio

Un gatto per amico. Non è una novità che in casa di Ilary Blasi pulluli l'amore per i gatti, soprattutto da quando lei stessa ha preso il suo Alfio, il micio, di razza Sphynx. E ora la stessa passione trapela da Chanel, la figlia 15enne di Ilary e Totti, che ha pubblicato una story Instagram con Alfio poggiato sul suo pc con una canotta da pallacanestro: «Il mio numero 1» scrive la secondogenita in didascalia.

Alfio era arrivato nel 2021 in casa Totti dopo Donna Paola, un'altra gatta di razza Sphynx: una vera e propria passione per i gatti.

Somiglia sempre di più a sua madre la piccola Chanel: chioma bionda, sguardo profondo e accurato stile nel look. Ed, evidentemente, anche nelle passioni c'è qualcosa in comune. Come in quella del paracadutismo indoor e del al teatro. La stessa conduttrice ha mostrato tempo fa delle stories in cui svolgeva queste attività con la figlia. Prima il selfie allo specchio in compagnia della figlia Chanel con le tute specifiche addosso, poi una lezione di volo con l'esperta del luogo e infine Ilary si è mostrata pronta a spiccare in volo. Poi, la conduttrice ha ringraziato nelle storie lo staff per l'incredibile esperienza e si è diretta al Teatro Olimpico di Roma per assistere ad un horror show, in compagnia della figlia Chanel e di altre due amiche.