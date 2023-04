Chanel Totti, il pesce d'aprile dedicato agli haters: «Mi state tutti simpatici»

«Mi state tutti simpatici» esordisce la piccola Chanel Totti in una story Instagram in cui pubblica un post ripreso da pagine social. Ma se, in un primo momento, sembra una frase detta con serietà, basta guardare più giù per capire che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sta scherzando: «Pesce d'aprile» si legge in fondo con tanto di «Buongiorno». Uno scherzo che la secondogenita di casa Totti fa, evidentemente riferendosi agli haters che ormai le puntano il dito contro costantemente.

La piccola Chanel è ormai costantemente sotto l'occhio del riflettori social e spesso finisce in polemiche virali a cui lei stessa risponde a testa alta. Spesso si discosta, tacendo, altre risponde a tono. Ma di certo in questi mesi sta emergendo una Chanel forte e sicura di sè. E, nonostante, la bufera che ha travolto la sua famiglia dopo la separazione ufficiale e le nuove storie d'amore dei genitori, di certo Chanel non si nasconde e, anzi, si mostra più donna che mai, nonostante i suoi 15 anni.