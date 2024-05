Charli D'Amelio, la tiktoker vittima di bodyshaming: «Ebbene sì, anche io ho i capezzoli»

Charli D'Amelio, 20 anni, è molto conosciuta sui social network per i suoi video in cui condivide la sua vita e le sue passioni più grandi, tra cui il ballo. La ragazza è seguita fin da quando era un'adolescente e sono stati diversi i fan che hanno potuto notare come sia cambiata nel corso degli anni. Non solo caratterialmente, ma anche fisicamente.

La ballerina di TikTok è sempre stata vittima di bodyshaming per il suo fisico asciutto, ma adesso gli hater hanno preso nuovamente di mira la giovane per le sue nuove curve, da loro definite «volgari».

Le critiche

Tutto è partito quando Charli ha condiviso su Instagram alcuni scatti che la ritraevano felice al Coachella, il festival musicale più atteso negli Stati Uniti d'America e dove si riuniscono diverse celebrità e influencer provenienti da ogni angolo del pianeta. Quest'anno anche la tiktoker italiana ha preso parte all'evento, per il quale ha indossato diversi outfit estivi a causa del caldo della California.

Tra questi c'era anche un vestito lungo e aderente, che ha fatto risaltare il seno e le curve della 20enne. Un corpo molto diverso rispetto a quando era adolescente e che non è passato inosservato agli occhi dei follower.

Secondo alcuni, quel vestito era inappropriato e hanno scritto sotto al post: «Non sei più magra come quando eri teenager. Con queste curve sei volgare» e «fanno schifo queste tette».

La risposta

Sono stati diversi gli utenti che hanno preso le difese dell'influencer, scrivendo agli hater frasi come: «È triste che insultiate il corpo di una giovane donna solo perché non ha più il corpo di una teenager». Ma la risposta di Charli D'Amelio non si è fatta attendere. In una storia pubblicata su Instagram (adesso non più disponibile), la ragazza ha voluto commentare ironicamente l'accaduto: «Ciao ragazzi, sono Charli. Volevo fare questo video per dirvi che sì, anche io ho i capezzoli. Sembra sconvolgente, ma è così. Adesso basta con gli insulti».

Charli, fin da quando è diventata popolare sui social, è sempre stata criticata per il suo fisico atletico. Ha sempre cercato di non rispondere alle critiche, nonostante abbia ammesso che, in passato, le abbiano provocato diverse insicurezze. Quando era più piccola, infatti, sentiva di non possedere gli strumenti adatti per combattere l'odio. Perciò, poco alla volta, cominciò a nascondersi, iniziando a essere inattiva sui profili e indossando delle tute larghe per nascondere il suo corpo nei video. Ma, adesso, la piccola Charli è cresciuta e ha tirato fuori gli artigli, trovando il coraggio di rispondere con ironia e astuzia ai commenti, diventando un esempio anche per coloro che non hanno il coraggio di rispondere alle critiche che ricevono per il proprio corpo.