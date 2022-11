Chef 2 forchette Michelin prende il Covid ed è costretto a chiudere il ristorante: «Ho perso gusto e olfatto»

Aveva ottenuto 2 forchette Michelin, ma adesso sarà costretto a chiudere il suo ristorante a causa del Covid. Non per i danni da lockdown e da mancati ricavi, ma perché ha perso il senso del gusto e dell'olfatto. Così Mark Sebastian Fisher non può più assaggiare personalmente i piatti prima che i clienti vengano serviti perché non è in grado di dire se vadano bene o meno. Fino ad ora sono sua moglie o i membri della sua cucina a deciderlo per lui. Il Sebastians Restaurant With Rooms, a Oswestry, nello Shropshire, chiuderà subito dopo Capodanno. Lo chef ha ricevuto due forchette nella prestigiosa guida Michelin, oltre a numerosi premi e recensioni da cinque stelle su TripAdvisor.«Ho perso il senso del gusto e dell'olfatto a causa di Covid e ora faccio affidamento su altri membri della famiglia e del personale prima di servire il cibo», ha rivelato. Lui e la moglie Michelle hanno deciso che era ora di fermarsi, ma il bed and breakfast continuerà.

Lo chef che chiude il ristorante a causa del Covid

«Siamo qui da 33 anni, ne compirò 55 l'anno prossimo», ha detto Mark, formatosi con i migliori chef in Francia e Svizzera. Il ristorante potrebbe riaprire in un secondo momento ma ad ora è tempo di rallentare. Le prenotazioni sono al completo fino alla fine dell'anno con una lista d'attesa di circa 150 persone. Da Capodanno in poi però il ristorante non aprirà più con cadenza settimanale e offrirà solo pernottamento e prima colazione.