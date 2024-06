Sara e Jasmine, scomparse a 16 anni: «Nessuna notizia da giorni, genitori preoccupati». L'appello a Chi l'ha visto

Federica Sciarelli ha cominciato la puntata di questa settimana di Chi L'ha Visto con il caso della scomparsa di Sara Buricelli e della fidanzata Jasmine Rosa. Entrambe le ragazze hanno 16 anni e non si hanno più notizie di loro ormai da martedì 11 giugno, quando insieme si sono allontanate da Roma. La giornalista ha spiegato: «I vostri genitori sono davvero molto preoccupati, vi stanno cercando e stanno aspettando una vostra chiamata o un messaggio. Vi prego, raggiungeteli in qualche modo».

Il caso di Sara e Jasmine

Sono ore di apprensione ad Aprilia, in provincia di Latina, dove Sara è residente: dopo aver raggiunto a Roma la sua fidanzata, Jasmine Rosa, sua coetanea, ha fatto perdere le proprie tracce insieme all'altra giovane.

Le ultime notizie risalgono alle 12.40 di martedì, quando la sedicenne pontina ha preso un treno per raggiungere la Capitale. La madre, come riporta «Il Messaggero» locale, avrebbe sentito Sara per l'ultima volta intorno alle 16 dello stesso giorno, con la ragazza che le avrebbe fatto capire di essere in quel momento a Ponte Galeria insieme a Jasmine. Da allora il silenzio, con la sua famiglia che a quel punto ha deciso di allarmare le forze dell'ordine, sulle sue tracce anche con i carabinieri di Aprilia.

L'annuncio social

In un annuncio pubblicato sui social vengono specificate anche le informazioni utili al riconoscimento delle due ragazze: Sara, alta circa un metro e 50, 45 kg, ha un piercing sul labbro, un orecchino all'orecchio destro e indossava una t-shirt bianca e pantalone lungo; Jasmine, invece, è alta 1 metro e 60, ha capelli lunghi e neri, occhi marroni e indossava un jeans con una maglietta nera, jeans e scarpe da ginnastica bianche. Segni particolari un cuore tatuato sull'anulare della mano destra.