Chiara Ferragni e la foto a 15 anni: «Volevo assomigliare a Christina Aguilera ma il risultato non è stato quello sperato»

Chiara Ferragni ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae in vacanza ai Caraibi, in particolare in Repubblica Dominicana, e la didascalia recita: «Questa foto di me a 15 anni mi fa morire dal ridere: volevo sembrare Christina Aguilera», aggiungendo, poi, un'emoticon con le lacrime dalle risate. Nelle sue storie, poi, Chiara ha raccontato l'aneddoto dietro allo scatto che, in pochi minuti, ha raccolto migliaia di like e commenti.

Chiara Ferragni è molto apprezzata sui social (dei quali è la regina indiscussa) proprio perché con i suoi quasi 30 milioni di follower non ha segreti, o almeno condivide moltissimo della sua vita privata e lavorativa. Proprio per questo, l'influencer ha deciso di pubblicare una foto di quando aveva 15 anni e voleva sembrare Christina Aguilera.

Nelle sue storie più recenti, Chiara ha raccontato i retroscena dello scatto: «Ragazzi comunque mi fa troppo ridere la foto che ho appena postato: avevo 15 anni ed ero in vacanza e all'epoca ero, come lo sono adesso del resto, ma prima ero proprio patita di Christina Aguilera e in spiaggia c'era questa ragazza che faceva le treccine e quindi io ho pensato di farmele credendo di sembrare lei. Non avevo tenuto conto, però, che avessi i capelli troppo corti e quindi sono uscite più o meno dieci treccine. Il risultato non è stato quello sperato».

Chiara Ferragni è tornata a Milano da poche ore, l'influencer, infatti, ha trascorso insieme a Fedez e ai suoi bambini, Vittoria e Leone, un fine settimana a Roma dove ha visitato diversi musei.