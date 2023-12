Chiara Ferragni, la fondatrice dell'associazione no profit Fondo Amici di Paco: «Ha sfruttato la malattia dei bambini e la fiducia dei compratori»

Un nuovo durissimo attacco a Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro Balocco. «Più si sale in alto più, quando si cade, ci si fa male. Il caso Ferragni, che in questi giorni occupa ossessivamente le cronache, è emblematico. Questi due ragazzi ricchissimi, che parevano poter spaccare il mondo, abituati a vivere nel lusso (ostentatissimo) e a non dover desiderare nulla perché ancora prima di formulare il pensiero se lo sono già regalato, sono l'esempio di come cadendo dall'alto la botta sia tremenda. A volte c'è anche un rimbalzo, che peggiora la situazione». È quanto scrive sul suo sito Diana Lanciotti, fondatrice dell'associazione no profit Fondo Amici di Paco. La notizia è riportata da Adnkronos.

Le dure accuse alla Ferragni

«Dal pandorogate all'uovodipasquagate il passo (o il rimbalzo) è stato tragico - aggiunge - E per due abituati a sentirsi qualcuno solo se esposti (o superesposti) alla pubblica invidia deve trattarsi davvero di una tragedia.

«Un'operazione indegna, cattiva, cinica, con la quale Chiara Ferragni ha sfruttato, deriso, violato la malattia dei bambini e la buona fede dei suoi fan - prosegue Diana Lanciotti - Ha calpestato la buona e sana voglia di fare del bene che alberga nel cuore di tanti con un disprezzo che non è perdonabile. Non c'è vendita di indulgenze che possa mondare il peccato».