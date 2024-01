Chiara Ferragni, l'Estetista Cinica: «Perché dovrei sputare in faccia a un'amica? Ho pensato: chiudo tutto»

Non tutti attaccano Chiara Ferragni: tra gli influencer, dopo settimane di silenzio, spunta la prima voce in difesa dell'imprenditrice digitale. La prima a difendere l'amica è Cristina Fogazzi, conosciuta sui social come "Estetista cinica", che in uno sfogo sulla sua pagina Instagram mette le cose in chiaro: «È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni ma perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo amiche? Perché devo venire qua a sputare in faccia ad una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso».

Sulla vicenda che ha investito la ristoratrice di Lodi che sta facendo molto parlare sui social, invece, «nessuno ha chiesto la mia opinione, come è giusto che sia, perché non sono titolata ad avere opinioni ma paura.

«Allora io hunger game non lo faccio, non mi troverete mai in un'arena a tirare i capelli a una persona alla quale sono vicina per non farmi giudicare male. Per fortuna credo ancora che ognuno risponda per sé e che se le persone che ti sono vicine inciampano o gli succede qualcosa, allora glielo dici di persona, non davanti a un milione di follower». «Che brutta questa cosa, che paura. Per la prima volta in tanti anni ho pensato chiudo tutto, poi però sono sempre qua perché alla fine do da mangiare ad un po di persone» conclude l'influencer.