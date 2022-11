Chiara Ferragni, la svolta supersexy: l'ultimo post infiamma Instagram

Chiara Ferragni senza veli. Nonostante le due gravidanze, il corpo dell'influencer da 28 milioni di follower è ancora quello di una ragazzina: tonico, sodo e scolpito. Lo conferma l'ultima serie di scatti decisamente hot, pubblicata sul proprio profilo social per un noto brand di intimo.

Chiara Ferragni in intimo: la posa sexy in camera da letto

Dopo gli abiti-sculture firmati Schiaparelli, a cui ci ha abituati Chiara durante le Paris Fashion Weeks, arriva un look decisamente più audace in intimo bianco tutto pizzo e trasparenze tipo guêpière, ideale per scaldare le fredde notti autunnali.

Il Natale si avvicina e l'influencer pensa a una sorpresa sexy per il suo Fedez. Un inno alla femminilità e alla libertà di esprimersi, che Chiara ha sempre rivendicato con orgoglio in questi anni, nonostante i numerosi attacchi degli haters. A chi le intima di coprirsi, lei risponde dalla propria camera da letto mostrando il suo profilo migliore in reggiseno e mutandine. E il pubblico dei social ringrazia.