Chiara Ferragni va dalla psicologa: «Ricordatevi di prendervi cura della vostra salute mentale»

Chiara Ferragni va dalla psicologa così come il marito Fedez. I due non l'hanno mai nascosto e anzi sono attenti sostenitori della cura della salute mentale. Secondo l'influencer e il rapper è infatti, fondamentale ascoltare non solo il proprio fisico ma anche e soprattutto la propria mente.

La storia di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, in cui racconta di essere nel traffico verso lo studio della psicologa. L'influencer dice: «Piccolo reminder. La salute mentale è importantissima , abbiatene sempre cura e rivolgetevi a un terapeuta anche solo per parlare».

Il messaggio vocale di Fedez

Quando Fedez scoprì di avere un tumore, rese noto (tramite le proprie storie Instagram), un audio di una seduta con la psicologa. In quel frangente il rapper voleva mostrare ai propri follower come una seduta potesse essere liberatoria.