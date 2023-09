Chiara Ferragni in rosso alla Milano Fashion Week, un dettaglio non convince: «Indossa abiti della tua taglia»

Chiara Ferragni riconferma il rosso come il colore dominante per questa settimana della moda. Oggi, alla Milano Fashion Week, infatti, l'imprenditrice digitale ha scelto un completo giacca e gonna della maison Prada total red.

Un dettaglio, però, non ha convinto i fan. Se ieri, il completo "invernale" o, troppo autunnale, secondo i suoi follower era fuori luogo, oggi a detare qualche perplessità, sono le taglie del look. Scopriamo insieme perché.

Chiara Ferragni, il dettaglio che stona?

A destare perplessità nel look di Chiara Ferragni sembrerebbro essere le proporzioni. L'influencer, infatti, ha indossato un completo oversize con giacca rossa e gonna rossa che sembrano, ma solo apparentemente, non essere della sua taglia. Anche i materiali del completo sono stati derisi e i commenti dei fan al vetriolo non lasciano spazio a complimenti.

«Ma come ti vesti?»

«Sarà anche Prada, ma non ti rende giustizia questo outfit», le ha scritto un utente su Instagram.

E, ancora: «Ma non potevi indossare lo stesso completo ma della tua taglia? La giacca è troppo grande», ha risposto un altro account. E, per concludere: «Gli interni della macchina di un mio amico sono dello stesso materiale», scrive ironicamente un altro follower.

Insomma, ancora una volta outfit bocciato per Chiara Ferragni che con il suo completo Prada non convince e viene rimandata dai fan a domani.