Chiara Ferragni vola in Africa con Chiara Biasi: «Hanno perso le nostre valigie». Cosa è successo

Chiara Ferragni è volata in Africa con un gruppo di amici. Un viaggio molto lungo ma tranquillo se non fosse che, arrivata all’aeroporto di Johannesburg, la città più grande del Sudafrica, l'imprenditrice digitale ha scoperto che la compagnia aerea Lufthansa ha perso i suoi bagagli. E non solo, anche quelli dell'amica e collega Chiara Biasi.

«Ragazzi siamo arrivati in Africa. Purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati, per favore Lufthansa mandatele qui presto», ha scritto Chiara Ferragni a corredo di un selfie in cui accenna un sorriso, ma si mostra dispiaciuta per la disavventura.

Le due influencer, arrivate in Africa dopo diverse ore di viaggio, si sono recate accanto al carousel, cioè il sistema rotante presente negli aereoporti dove si può ritirare il bagaglio. Ed è quì che le due si sono rese conto che le valigie erano andate perse durante il tragitto: «Per almeno 3 giorni starò vestita così», ha scritto l'influencer Chiara Biasi sui social.

Ricostruendo il loro viaggio, pare che il gruppo di amici sia partito dall'aereoporto di Milano Linate per poi fare uno scalo all'aereoporto di Francoforte, in Germania. È molto probabile che per eseguire il cambio, la compagnia aerea abbia lasciato indietro le valigie di alcuni passeggeri, tra cui quelli di Chiara Ferragni, Chiara Biasi e tutto il resto del gruppo.