Chiara Nasti disturbata dal cane durante l'allenamento: «Twenty riesce a combinare solo guai»

Chiara Nasti non rinuncerebbe per nulla al mondo ai suoi allenamenti e lo ha sempre dichiarato anche sui social dove infatti, ha fatto esplodera la polemica. Molte mamme l'hanno "aggredita" dicendo che pensa più al suo corpo che al suo bambino. L'influencer non si è lasciata intimorire e ha sempre risposto a tono. In una delle ultime storie che Chiara ha postato su Instagram c'è però, un "disturbatore".

Il cagnolino Twenty

Chiara Nasti è molto affezionata al suo cagnolino Twenty: un barboncino marrone di piccola taglia. Lo porta sempre con sé e anche durante la sessione di allenamento, l'animaletto è presente. Nelle ultime storie Instagram, mentre l'influencer si allena con i pesi, il cagnolino combina delle marachelle e Chiara (con il personal trainer che la guarda divertito), finge di rimproverare il barboncino.

Le foto con Twenty

Twenty è spesso protagonista delle foto che Chiara Nasti posta sul proprio profilo Instagram. Il suo amico a quattro zampe piace molto ai suoi follower anche se gli hater non mancano mai: non è infatti, strano leggere commenti del tipo «Preferisci il cane a tuo figlio».