Rocco Siffredi va a trovare Chico Forti: «Subite ingiustizie incalcolabili, aiutiamolo a tornare in Italia»

Chico Forti ha ricevuto la visita in carcere, in Florida, di Rocco Siffredi. L'attore hard ha voluto incontrare personalmente l'ex produttore, recluso dal 2000 negli Stati Uniti per un omicidio del quale si dichiara innocente. Siffredi, in compagnia della moglie Rozsa Tassi, si è fatto fotografare insieme a Forti, pubblicando un post sui social a sostegno del connazionale bloccato in America da quasi 23 anni.

Chico Forti, l'incontro con Rocco Siffredi

«Finalmente ho incontrato Chico Forti - scrive l'attore - ho avuto questa bellissima opportunità di conoscere da molto vicino una persona fortissima, sincera, sensibile e sofferente, ma con una dignità da intimorire talmente forte». Rocco Siffredi prende una posizione netta sulla vicenda giudiziaria del 63enne: «Sono ora più che mai ancora più convinto che va aiutato dobbiamo, farlo tutti insieme a farlo tornare in Italia da uomo libero. Le ingiustizie che ha subito sono impossibili da quantificare, solo un uomo con palle come le sue poteva reggere tutto quello che ha subito e sta ancora subendo e ripeto sempre con una interminabile dignità».

Era il 23 dicembre 2020 quando Luigi Di Maio, allora ministro degli Esteri, annunciava cche «il Governatore della Florida ha accolto l'istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico». Dopo quell'annuncio, tuttavia, non è accaduto nulla. Chico Forti ha continuato a scontare la condanna all'ergastolo (per un omicidio che lui ha sempre sostenuto di non aver commesso) in Florida.