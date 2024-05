Chuando Tan, nella dieta il segreto dell'eterna giovinezza: ha 58 anni ma ne dimostra 25. Ecco come fa

Chuando Tan non è solo un volto familiare sui social media, ma anche un esempio straordinario di giovinezza apparentemente eterna. Nato il 3 marzo 1966, Chuando ha compiuto 58 anni, ma le sue foto suggeriscono ben altro: in molti, infatti, lo scambiano per un ventenne. Nonostante gli ovvi benefici, mantenere un aspetto così giovane ha anche i suoi svantaggi. Chuando ha confessato di non gradire sempre l'attenzione che riceve a causa della sua bellezza esteriore. Spesso incontra fan che lo avvicinano per strada, violando la sua privacy e risultando piuttosto invadenti.

Chi è Chuando

Prima di emergere come un'icona di bellezza eterna su Instagram, dove vanta oltre 1,2 milioni di followers, Chuando ha avuto una carriera variegata. Negli anni '80, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo come cantante pop a Singapore. Tuttavia, la sua passione per la fotografia ha preso il sopravvento, portandolo a diventare un fotografo di successo. Oltre all'amore per l'obiettivo, Chuando ha esplorato il mondo della moda, sia come modello che come proprietario di un'agenzia di modelle.

La routine di un “eterno” giovane

Chuando attribuisce la sua incredibile giovinezza a una combinazione di dieta, esercizio fisico e cura della pelle. La sua giornata tipo inizia con una colazione sostanziosa che include sei uova sode (di cui solo due tuorli), un avocado intero e un bicchiere di latte. A pranzo opta per pasti proteici come pollo e riso o zuppa di pesce con verdure. L'acqua è il suo principale idratante durante il giorno, evitando bevande zuccherate, alcol e caffeina. La cena è generalmente leggera, composta principalmente da insalate e verdure fresche. Il gelato è l'unico raro sfizio, che si concede a volte soltanto al mattino. L'attività fisica gioca un ruolo cruciale nella sua routine, con sessioni quotidiane in piscina e allenamenti in palestra quattro volte a settimana. Chuando si assicura anche di riposare adeguatamente, andando a letto ogni sera non oltre le 23:00.

Una bellezza naturale

Sebbene alcuni potrebbero ipotizzare che dietro al suo aspetto giovanile ci siano interventi estetici, Chuando è fermamente contrario alla chirurgia plastica.

Preferisce metodi più naturali di cura della pelle, utilizzando semplici gel detergenti e creme idratanti. Oltre alla sponsorizzazione delle sue attività e alla condivisione del suo impegno per mantenersi giovane, Chuando utilizza i social per portare alla luce questioni importanti. La sua popolarità gli ha dato una voce influente che spera di utilizzare per il bene comune, mostrando che c'è molto di più in lui oltre alla bellezza.