​​Claudia Gerini e Federico Zampaglione, la figlia Linda e l'esame di terza media: «È stata bravissima»

Claudia Gerini e Federico Zampaglione insieme per l'esame di terza media della figlia conquistano i fan. L'attrice e il cantautore hanno supportato la giovane Linda in questo giorno importante per la 13enne. «È stata bravissima», ha scritto il frontman dei Tiromancino su Facebook. Nella foto la famiglia è riunita e sorridente in un giorno «bellissimo» per la loro giovane adolescente.

Tra l'attrice e il cantante dei Tiromancino c'è stata una grande storia d'amore iniziata nel 2004, quando, sul set del videoclip di Amore impossibile, si è verificato il colpo di fulmine. Nel 2009 è nata Linda che quest'anno compierà 14 anni e a settembre inizierà un nuovo percorso di vita: l'ingresso alle scuole superiori di secondo grado.

Linda oggi ha finito gli esami di terza media È stata bravissima ! Che giorno bellissimo ❤️‍🩹 Pubblicato da Tiromancino su Venerdì 23 giugno 2023

Visibilmente emozionati, Claudia Gerini e Federico Zampaglione abbracciano la figlia con la quale scattano una foto per immortalare una tappa importante per l'inizio dell'adolescenza della giovane Linda. «È stata bravissima», ha scritto il cantautore su Facebook che con l'emoji del cuore fasciato con delle bende ha conquistato i fan. «Siete un esempio per tutti i genitori separati», scrivono alcuni utenti sul social. «Bravissima lei, bellissimi voi!», scrivono altri, incoraggiando la giovane Linda a perseguire e realizzare tutti i suoi sogni.