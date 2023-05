Claudio Bisio, le droghe e i ragazzi di oggi: «Ai miei tempi l'eroina terrorizzava. Oggi la pasticchetta nel bicchiere fa meno paura»

Claudio Bisio è tra i protagonisti di "Vivere non è un gioco da ragazzi", la fiction che arriva su Rai1 da lunedì 15 maggio. Il tema è attuale: la droga alla portata di tutti. «Ai miei tempi la scelta era tra cose più leggere come gli spinelli o cose drammatiche come l'eroina. L'idea di iniettarsi qualcosa nelle vene era terrificante, la pasticchetta sciolta nel bicchiere ti fa pensare che sia una droga meno pericolosa», dice l'attore al Corriere della Sera.

Le droghe

Bisio è a favore della liberalizzazione delle droghe leggere: «Come per il proibizionismo nell'America degli anni 20: è un fatto economico, alimenta il mercato clandestino di camorra e mafia.

Poi certo che fa male, ma vale anche per l'alcol o per le sigarette, eppure c'è il monopolio di Stato: sull'etichetta ti scrivono che il fumo uccide ma poi te lo vendono lo stesso».

I figli

«I miei figli per fortuna hanno avuto amicizie sane. All'epoca mi spaventavo di più per il motorino, quando non li vedi tornare alle due di notte e provi quell'angoscia che toglie il fiato. Ora uno sta a Londra, l'altra a Berlino».

Il lavoro per i ragazzi il problema numero uno. «Io non ho mai avuto il dubbio di non trovare lavoro, dovevo solo capire cosa avrei fatto. Ho studiato Agraria e poi sono diventato attore, le idee confuse le avevo anche io. La differenza sono le opportunità. A 23 anni mi proposero di andare a Parigi a gestire un ufficio del Cts per cui lavoravo d'estate, ma facevo già la scuola del Piccolo e dovevo scegliere. Non ci ho dormito una settimana. E' stata una grande sliding door, ma era un bivio con due possibilità, adesso più che bivi mi sembrano vicoli ciechi».