Clienti provano a fuggire dal ristorante senza pagare il conto, la cameriera lo scopre e le incastra: «Non muovetevi di qui...»

Gli aneddoti dei camerieri riguardo ciò che accade durante i loro turni in locali e ristoranti non smettono mai di stupire. A volte, quando si ascolta uno di questi racconti, si ha l'impressione di sentire la trama di un film, una sceneggiatura certamente verosimile ma che non potrebbe mai accadere nella realtà. In particolare, quando si tratta di pagare il conto i clienti diventano incredibilmente creativi e si inventano i metodi più diversi pur di tenersi lontani dallo spaventoso scontrino, che pur non essendo un vampiro, un lupo mannaro o un'altra pericolosa creatura, sembra causare altrettante corse a gambe levate.

Grace, una cameriera, si è trovata proprio in una situazione di questo tipo.

Solo il suo istinto le ha fatto capire cosa stava per succedere e, in questo modo, è riuscita a sventare un pranzo con fuga da parte di due ragazze.

Il sesto senso della cameriera e la fuga sventata

Grace ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui racconta cosa è accaduto durante il suo turno di lavoro come cameriera, sfogando la sua rabbia per il tentativo di due clienti di fuggire dal ristorante senza pagare il conto. Con estrema aggressività, infatti, dice: «Alle due ragazze che hanno provato ad andarsene prima di sganciare i 100 dollari (90 euro ndr.), ieri: andate a fan***o».

Dopo aver lasciato andare un po' della sua ira, Grace descrive la scena. Stava servendo un tavolo a cui erano sedute due donne che avevano ordinato due antipasti, due bevande e due shot. «Tenete a mente - dice la ragazza - che i nostri prezzi sono abbastanza alti, e la roba che hanno preso era di qualità, quindi siamo intorno ai 100 dollari».

Una volta finito di mangiare, Grace porta loro il conto diviso in due, proprio come le era stato chiesto. Torna dopo qualche minuto e chiede se può ritirarlo, ma le donne chiedono ancora un po' di tempo. «E io ero tipo "Oh mio Dio, già so come andrà a finire», sospira, decidendo di fidarsi dei suoi sospetti e continuare a tenerle d'occhio. Appena le perde di vista per un istante, però, nota che una delle due se n'era già andata, mentre l'altra stava tentando lentamente di uscire.

Grace le dà il beneficio del dubbio e prima di fermarla va a controllare che non abbiano già pagato a qualcun altro mentre lei era distratta. Naturalmente, così non è stato, così «l'ho inseguita fuori dal locale e le dico: devi pagare il conto». Mentre la donna cerca di prendere tempo dicendo che sarebbe dovuta essere la sua amica a pagare e che sarebbe andata a prenderla, Grace fa segno alla sicurezza di avvicinarsi. La cliente rifiuta la richiesta della cameriera di lasciare un documento o qualcosa di simile, prima di andare a cercare l'amica, «allora l'ho guardata e le ho fatto: non ti muovi di qui, perché di certo non sarò io a pagare il conto».

Grace propone una soluzione alternativa, vale a dire lasciare che la sicurezza la accompagni dalla sua amica e la riporti indietro. Naturalmente, si trattava di un modo per incastrare la donna, che infatti rifiuta e viene invece accompagnata alla cassa. Lì interviene una collega di Grace, Jo, che procede col pagamento e mette in chiaro: «Il totale sarebbe di 103 dollari, ma aggiungiamo comunque il 20% di mancia, quindi sono 123». La cliente ha cercato di tardare ulteriormente il pagamento (tramite smartphone) mettendo la modalità aerea, ma è stata subito scoperta. Dopo il pagamento, la donna se n'è andata «decisamente arrabbiata per non essere riuscita a farla franca».