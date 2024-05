Colloquio di lavoro come cameriera, la domanda fuori luogo alla candidata: «Maleducata, mi ha chiesto dei denti»

Un colloquio di lavoro come cameriera, ma una domanda sul proprio aspetto fisico che non ha nulla a che fare con la professione in questione né con le competenze necessarie. L'esperienza di Maddy, per quanto sfortunata e negativa, non è di certo unica. La ricerca di un lavoro, infatti, sembra essere un lunghissimo percorso punteggiato da ostacoli inaspettati e dalle forme più strane. Per quanto si studi e ci si prepari per poter affrontare la prova al meglio, è difficile rimanere sereni quando c'è spesso una sorpresa dietro l'angolo.

Per qualcuno si è trattato di uno stipendio diverso da quello concordato, mentre altri si sono ritrovati a svolgere compiti che non avrebbero dovuto riguardarli. Maddy, invece, si è trovata a dover rispondere a una domanda particolarmente fuori luogo («probabilmente la più maleducata che mi sia mai stata posta») da parte della recruiter.

La domanda al colloquio di lavoro

Maddy ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui spiega la sua brutta esperienza al colloquio di lavoro.

Nella clip da oltre un milione di visualizzazioni, la ragazza sposta lo sguardo, confuso, e scrive: «Ho appena partecipato a un colloquio per una posizione da cameriera. La signora che mi ha intervistata mi ha chiesto se potesse farmi una domanda e io, nella testa, ero pronta a sentirmi chiedere qualcosa di professionale».

Eppure, le sue aspettative sono state presto tradite: «E invece mi ha domandato quale fosse il problema coi miei denti. Io le ho risposto che i miei genitori non potevano permettersi di comprarmi l'apparecchio, e poi me ne sono andata quando lei si è alzata un attimo per prendere qualcosa, senza farmi notare». Poi, nella didascalia specifica: «Probabilmente è la domanda più maleducata che mi abbiano mai fatto durante un colloquio. Ora dovrò mettere da parte i soldi per un apparecchio».

Il video ha scatenato la curiosità degli utenti, così Maddy ha deciso di mostrare la sua dentatura in un'altra clip. Sembrano tutti d'accordo sul fatto che non ci sia nulla di scandaloso e sia perfettamente normale. Al di là del fatto di avere o meno determinate caratteristiche fisiche, comunque, diverse persone hanno fatto presente quanto sia sbagliato rivolgersi in questo modo a qualcuno che si conosce appena, specialmente in un simile contesto.

Eppure, non è così raro e c'è chi commenta: «Avevo un eczema molto grave e non puoi capire quanti adulti mi chiedevano quale fosse il mio problema, davvero pazzesco», «Un prof all'università mi ha preso da parte e mi ha chiesto se si potesse fare qualcosa per i miei denti perché lo distraevano. Sono passati vent'anni ma ancora non l'ho dimenticato, mi ha fatto venire i complessi».