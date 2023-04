Il comico Dado accusato di aver diffamato l’ex della figlia: andrà a processo il 6 giugno

Il comico Gabriele Pellegrini, in arte “Dado”, siederà sul banco degli imputati perché accusato di diffamazione, il 6 giugno prossimo. L'artista, era stato rinviato a giudizio, dal giudice per l'udienza preliminare, dopo che erano state archiviate le accuse più gravi di stalking e calunnia.

Secondo l'accusa, il comico, in un talk show televisivo, raccontò di essere stato aggredito, dal fidanzato della figlia, il giovane Federico Molteni, pubblicando una foto con il viso sanguinante.



I fatti risalgono al 15 aprile 2019 quando “Dado” denunciò al pubblico, di essere finito al pronto soccorso, con il setto nasale fratturato e una prognosi di un mese. “Dado”, è famoso per le partecipazioni a Colorado e Zelig, e per aver figurato in una parodia sul funerale di Vittorio Casamonica che ottenne il record di visualizzazioni su Youtube.