Papà scioccato dai compiti di matematica della figlia: «Operazioni difficili anche per i laureati». E chiede aiuto su Reddit

Un papà, alla vista dei compiti di matematica della figlia, è rimasto sconcertato e ha chiesto aiuto sui social.

Il compito di matematica

Un papà ha tentato di aiutare la sua bambina nei compiti a casa ma non ci è riuscito. Si è arreso e ha chiesto agli utenti di Reddit di dare una risposta agli esercizi di matematica in questione. Ha ammesso che un particolare esercizio è diventato un vero grattacapo, quasi un'ossessione, e ha cercato una spiegazione online. «Mia figlia ha detto che aveva bisogno di aiuto con i compiti e questo numero misterioso sta per farmi perdere la pazienza», ha detto l'uomo. Ha condiviso una foto dell'esercizio e ha ricevuto circa 200 commenti da parte dei frequentatori del sito che si sono impegnati a dare una mano o, quantomeno, proporre una soluzione verosimile.

La domanda del compito recita: «Il signor Ruis fornisce alla sua classe indizi su un numero misterioso di 6 cifre. Il 3 è in una posizione che è 10 volte maggiore della posizione dello 0. L'1 è in una posizione che è 10 volte inferiore al posto dello 0. Il 4 è in un posto che è 10 volte più grande del posto del 3. Il 9 è in un posto che è 100 volte più piccolo dell'1. Il 2 è in un posto che è 10 volte più grande rispetto al 9. Qual è il numero misterioso di 6 cifre del signor Ruis?». Insomma, già leggere le indicazioni è un vero caos.

La soluzione al problema su Reddit

I primi commenti sotto la fotografia davano ragione al papà: troppo difficile «anche per un laureato in matematica», ha scritto un utente. Uno specialista in informatica ha tentato di aiutare, ma non ce l'ha fatta e tanti altri commenti hanno proposto delle soluzioni che, però, a una seconda occhiata si sono rivelate scorrette. Poi, finalmente, è arrivato un messaggio con la risposta giusta: «So che ci sono un 3 e uno 0 e che il 3 deve essere direttamente a sinistra dello 0 poiché la sua posizione è 10 volte maggiore di quella dello 0 (30). Ora devo aggiungere un 1 e poiché il suo posto è 10 volte inferiore a quello dello 0 deve andare direttamente a destra dello 0. (301). Ora devo aggiungere il 4 direttamente a sinistra del 3 poiché il suo posto è 10 volte maggiore di quello del 3 (4301). Adesso devo aggiungere il 9, il che è "complicato" poiché la sua posizione è 100 volte inferiore a quella dell'1, quindi devono essere 2 punti a destra dell'1. (4301_ _9). Poi riempiamo lo spazio vuoto con il 2, che concorda con l'indizio che la posizione del 2 è 10 volte maggiore di quella del 9, o in altri termini 1 punto direttamente a sinistra del 9 (430129)».

Ecco quindi la soluzione, seguita da altri commenti che sostenevano il papà sul fatto che non ci si deve sentire scoraggiati se non si riesce ad aiutare i figli: «Ho 44 anni, quindi il modo in cui ho imparato la matematica è diverso», ha scritto una mamma, chiarendo che anche lei si trova spesso in difficoltà.