Buon compleanno Vittoria! +2 per la figlia dei Ferragnez

Oggi la piccola Vittoria Lucia Ferragni compie 2 anni.

La piccola ha già festeggiato in compagnia dei suoi amici e familiari con una festa creata anche per Leone Lucia Ferragni, il suo fratellino e figlio di Chiara Ferragni e Fedez.

I piccoli hanno festeggiato con un party tutto colorato. Alla festa erano presenti anche Valentina Ferragni e Francesca Ferragni, le sorelle di Chiara.

Durante la festa il cantante Fedez ha quasi sfiorato la tragedia quando durante il momento in cui i piccoli stavano per spegnere le candeline, lui ha quasi fatto cadere una delle due torte, salvata in tempo da un'invitata.

I bimbi hanno festeggiato nel quartiere milanese di CityLife.