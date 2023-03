Concita De Gregorio, la confessione a Belve: «Ho avuto un tumore, porto una parrucca. Il momento più difficile? Dirlo a mio figlio piccolo»

«Lo dico per la prima volta qui. Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto». Concita De Gregorio racconta per la prima volta della sua malattia in tv. La scrittrice è stata ospite di Francesca Fagnani per raccontarsi senza filtri e così ha tolto definitivamente la “maschera”. Un problema di salute vissuto in silenzio dalla giornalista: «Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai. Perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita».

Concita De Gregorio choc a Belve: «Ho avuto un tumore»

«Quando un giornale ha scritto che avevo fatto lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io avrei preferito avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca». L'intervista che sarà trasmessa stasera a Belve su Rai2 alle 21.20 è di quelle che ti spiazzano. «Ora faccio terapia tutti i giorni, ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada».

Il momento più difficile

Un periodo davvero difficile per il volto di La7. «Il momento più brutto – ha continuato la giornalista – è stato capire come dirlo al più piccolo dei miei figli che vive in Australia. Io volevo farlo di persona, ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che mi avrebbe fatto meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo».