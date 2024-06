Consegna a domicilio, il corriere entra in casa della ragazza e lascia l'ordine sul pavimento: «Ero da sola, ho avuto paura»

La consegna a domicilio di cibo e oggetti di vario tipo ha semplificato la vita di molti. C'è chi magari è semplicemente troppo pigro per uscire di casa, e chi invece usa questi servizi per ottimizzare la gestione del poco tempo libero. Al di là della motivazione, comunque, è importante garantire la sicurezza dei clienti, e per quanto sembri ovvio non è sempre così. In effetti, ci sono state diverse lamentele, soprattutto da parte di donne, in merito ai comportamenti di alcuni rider e corrieri, che per un motivo o per un altro hanno suscitato paura e timore nelle utenti.

Proprio di questo si lamenta Carly in un video pubblicato sui social: senza che lei se ne accorgesse, l'uomo è entrato in casa sua approfittando della porta lasciata aperta per qualche minuto dalla coinquilina, ha sceso le scale e le ha lasciato l'ordine sul pavimento. La ragazza ha poi ricevuto una foto tramite l'app di DoorDash, scattata dal corriere.

Questa situazione l'ha fatta immediatamente agitare, spaventata al pensiero di essere stata a casa da sola con un estreaneo a sua insaputa al piano sottostante.

Il corriere in casa: la paura di Carly

«Avevo ordinato un accendino per le mie candele, perché quello che avevo è finito oggi - racconta la ragazza, ancora scossa, nel video pubblicato sul suo account TikTok e registrato poco dopo l'accaduto - Eccolo qui». Si tratta di un normalissimo accendino a gas. Carly afferma di aver utilizzato l'app di DoorDash e di aver espressamente richiesto una consegna senza alcun contatto: il corriere avrebbe dovuto lasciare l'oggetto sotto il portico, all'esterno della casa.

Eppure, qualcosa è andato storto: «Ditemi perché il tizio è entrato dentro casa mia, ha sceso le scale che portano al seminterrato e ha lasciato l'ordine lì, sul pavimento - chiede Carly -. Questo strano uomo è entrato dentro casa mia e ha messo l'accendino del ca**o lì, per terra, e vi faccio vedere perché non può essere stato un caso, come appoggiarlo dentro perché magari piove. Il caso, qui, è di una persona che apre la porta e cammina, fa almeno 10 passi, giù per le scale, per arrivare fin dove lo ha lasciato». Poi, la ragazza mostra il percorso e anche la foto che le è arrivata tramite l'app, inviata dal corriere per facilitare il ritiro della consegna.

Gli utenti hanno condiviso la preoccupazione di Carly e le hanno consigliato di installare un sistema di sicurezza e contattare la polizia, cosa che la ragazza afferma di aver fatto: Stanno seguendo il caso, al momento». Non si tratta di un caso isolato, comunque, e già tra i commenti c'è chi ha avuto un'esperienza simile: «Alla mia amica è successo con un Uber, ha aperto la porta di casa sua per mettere l'ordine dentro, e non stava piovendo o niente...».