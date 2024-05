Coppia lascia l'Europa e si trasferisce a Dubai, la cifra choc per la scuola delle figlie: ecco quanto costa negli Emirati

La maggior parte dei genitori cerca di offrire il meglio ai propri figli. Così cercano di investire sulla loro istruzione scolastica, iscrivendoli a corsi di lingua straniera e nelle migliori scuole del Paese, pagando anche delle rette molto costose. Come nel caso di Anna-Maria Ferchichi e Bushido, una delle coppie di celebrità più seguite in Germania, che da poco si sono trasferiti a Dubai per affari. I figli li hanno seguiti nella grande città, dove hanno dovuto cambiare amici e scuola. Ed è stata proprio la loro istruzione a far chiacchierare i tabloid tedeschi, visto che i loro famosi genitori pagano delle rette le cui cifre fanno girare la testa.

Il costo della vita a Dubai

Anna-Maria Ferchichi è una celebre attrice e influencer tedesca, mentre Bushido (pseudonimo di Anis Mohamed Youssef Ferchichi) è conosciuto in Germania per essere un rapper e produttore musicale. I due si sono sposati nel 2012 e da allora hanno formato una numerosa famiglia, costituita da quattro figli, Djibrail e le tre gemelle Aaliyah, Laila e Issa. A loro si unisce anche il primo figlio della donna, Montry Lewe (22 anni), avuto dalla precedente relazione con il ballerino Pravit Anantapongse.

Il loro stile di vita ricorda molto quello di Chiara Ferregni e Fedez, adesso in crisi, in particolar modo per il modo in cui vivono i loro figli.

Anna-Maria e Bushido, infatti, spendono molti soldi per fare in modo che i loro piccoli vivano una vita serena e siano istruiti dai migliori insegnanti del Paese, riporta Bunte. L'attrice, in alcune storie su Instagram (adesso non più disponibili), ha spiegato ai follower la costosa retta che devono pagare per le tre gemelle. Ogni anno, per mandarle all'asilo, lei e suo marito pagano 12mila euro a bambina. Di conseguenza, 36mila euro all'anno. Una retta davvero molto costosa, ma che la celebre coppia sembrerebbe riuscire a permettersi senza problemi.