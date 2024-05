«Io e il mio partner viviamo ognuno a casa sua e siamo felici così. Non voglio più essere una schiava»

Cambia la società, cambiano le persone e cambiano anche le relazioni. Se in passato il sogno era di comprare casa insieme per poter al più presto sistemarsi e mettere su famiglia, oggi la maggiore consapevolezza e indipendenza - in particolare delle donne - dà la possibilità di esplorare opzioni diverse e di costruire un futuro adatto ai propri bisogni e una vita di coppia cucita sui propri desideri.

Non si tratta certamente di un'imposizione, ma di sapere che c'è una strada alternativa: si può essere innamorati e portare avanti un rapporto anche vivendo in due case diverse, e lo si fa per i motivi più disparati.

Certo, bisogna poterselo permettere.

Ne è un esempio Carmen che, dopo essere rimasta vedova, si è trovata a riflettere su cosa volesse dalla sua nuova storia d'amore. Dopo aver trascorso qualche anno da sola, infatti, si è resa conto che per 40 anni è stata al pari di una «schiava» e ora, a quasi 71 anni, non aveva più intenzione «di occuparsi della biancheria intima di qualcun altro». Quindi, il gioco dell'uva: ognuno a casa sua.

I motivi del no alla convivenza

Come riporta El Pais, Carmen e Hilario si vedevano quasi tutti i weekend e spesso anche durante la settimana. Eppure, quando Hilario ha chiesto una relazione normale, la risposta di Carmen è stata tagliente: «Va bene, ma tu a casa tua e io a casa mia. A 70 anni, quasi 71, non ho intenzione di piegare la biancheria intima di qualcun altro». Ad alcuni potrebbe sembrare un atteggiamento ingiusto, ma lei non ha intenzione di rivivere la nuova relazione come i 40 anni passati con il marito ormai morto.

Infatti, dopo essere rimasta vedova e aver vissuto per diversi anni da sola, «mi sono resa conto di essere stata schiava tutta la vita. C'era tantissimo amore, ma comunque una schiava. E guarda che ora sto bene - dice Carmen - Ognuno nella propria casetta. Innamorata, sì, ma non schiava». Eppure, l'epifania al termine di un matrimonio non è l'unico motivo per scegliere questa sistemazione. Ana e Juan hanno 35 e 46 anni e vivono a Granada. Lei è traduttrice, lui ricercatore, e stanno insieme da anni. Senza convivere, però. E, anzi, sono a 40 minuti di distanza l'una dall'altro.

Ana dice di vedere le relazioni in modo diverso, «meno dipendenza ma più liberta e più uguaglianza». Nonostante le differenze personali, alla base c'è un principio comune, vale a dire lo smantellamento del modello di coppia tradizionale con tutto ciò che ne consegue, la necessità di mantenere i propri spazi e l'indipendenza economica necessaria per vivere separati (per quanto sia meno ecologico). Questo nuovo modo di vivere l'amore col proprio partner, poi, è prevalente nel pensiero delle donne perché risvegliato dalla brezza del femminismo: dietro c'è una riflessione sull'autonomia, sul peso - affatto equo - relativo alla cura della casa.

Coral Herrera, scrittrice ed esperta di femminismo e amore romantica, spiega che la convivenza troppo spesso risulta nell'assegnazione alla donna del ruolo che storicamente le è stato assegnato, vale a dire di «donna dedita e altruista, colei che sostiene e sopporta tutto. Con questo cambiamento si rompe il modello di femminilità legata alla cura e si sottolinea l'importanza della cura di sé e aiuta a evitare relazioni abusive. Rompe anche il mito dell'amore unico, vero ed eterno». Infine, dichiara Herrera, «rompe con la paura della solitudine, che tiene le donne in grande schiavitù. La paura di restare sole e invecchiare sole.

In realtà la convivenza separta nasce già negli anni Settanta negli Stati Uniti, quando fu coniato il termine, in inglese Living Apart Together. Da allora è in crescita, in particolare negli ultimi anni e dopo la pandemia. Nonostante non esista un profilo unico per coloro che scelgono questa soluzione, uno studio della Fondazione BBVA segnala alcune specificità: l'età media è di 42,3 anni, una su tre viene da una separazione o un divorzio, il 46,5% ha completato gli studi universitari. Poi, precisa il documento, «si tratta di rapporti consolidati, che durano da più di sei anni. In questo gruppo rientrano anche le coppie che non hanno intenzione di sposarsi (77,5%) e il 43% ha già convissuto con un partner».