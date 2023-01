Cristiano Malgioglio: «Non mi sposo più, quando succederà voglio Fiorello come testimone»

L’iconico Cristiano Malgioglio, oggi ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi a ruota libera’, rivela: «Sposarmi? Se io dovessi davvero sposarmi, mi sposerei a Sydney e Fiorello, che ho scelto come mio testimone, dovrebbe essere disposto a venire fin lì. Se Fiorello non verrà, il matrimonio non si farà».

Cristiano Malgioglio, dietrofront sul matrimonio

Il cantautore ha poi aggiunto: «La verità è che non amo parlare della mia vita privata. È vero, ho detto che ho un fidanzato, ma anche tu sei una mia fidanzata perché quando io amo le persone, sono tutti miei fidanzati».

Il primo annuncio

A inizio dicembre Malgioglio aveva lanciato la notizia parlando del suo fidanzato, con cui disse di essere pronto a sposarsi. «Mi sposo! - le sue parole all'epoca - Lo dico perché c’è Cher che ha un ragazzo giovanissimo e allora, prima che lo faccia lei, voglio farlo io!». Oggi il dietrofront.